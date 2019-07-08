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Can Tanrıyar Seren Serengil için koruma talebinde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Can Tanrıyar, Seren Serengil’in kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu.

Can Tanrıyar, Seren Serengil’in kendisini kamuoyunda küçük düşürdüğü iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Tanrıyar’ın koruma talebini reddetti.
‘Anne olması engellenmektedir’
Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek, ‘Uçankuş’ adlı sitede yapılan haberlerden dolayı psikolojik şiddete uğradıkları gerekçesiyle Şubat ayında Can Tanrıyar’a yönelik şikayetçi olmuş ve koruma kararı aldırmışlardı. Çiftin avukatı karara yönelik, “Seren Serengil’in çocuk sahibi olabilmesi için son senesidir. Bu tarz haberlerin neden olduğu strese bağlı olarak sürekli kanama geçirmekte ve anne olması bile engellenmektedir” demişti.
Konuta yaklaşmama kararı çıkmıştı
Mahkeme Can Tanrıyar’ın 4 ay süreyle Seren Serengil ve eşi Yaşar İpek’e hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine ve konuta yaklaşmamasına yönelik karar vermişti.
Daha öncesinde de koruma kararı çıkartmıştı
Serengil ve eşi İpek’in ardından Can Tanrıyar da koruma kararı istemek amacıyla mahkemeye başvurdu. Seren Serengil’e yönelik koruma kararı almak isteyen Can Tanrıyar, mahkemeye sunduğu dilekçede daha öncesinde de Seren Serengil’e yönelik İstanbul 14. ve 22. Aile Mahkemeleri tarafından koruma kararı çıkartıldığını vurguladı.
‘Toplum önünde küçük düşürdü’
Can Tanrıyar, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçesinde, “Seren Serengil’in sürekli Can Tanrıyar’a hakaret etmekte, aşağılamakta, küçük düşürmekte, uyuşturucu bağımlısı suçlamasında bulunmaktadır. Ayrıca ‘satılık varoşlar’ diye paylaşımda bulunmuştur. Uyduruk site sahibi, sen kimsin, her yerden kovulan, zavallı gibi kelimelerle Can Tanrıyar’a hakaret etmiş ve toplum önünde küçük düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.
‘Tedbir kararı uygulanmasını istiyoruz’
Seren Serengil’in hakaretlerinin sürekli olduğu belirtilen dilekçede, “Seren Serengil her gün sistematik olarak hakaretlerine devam etmektedir. Yine Can Tanrıyar’a ‘it köpek, parasını pulunu şerefini kaybetmiş şerefsiz, eski eşine takıntılı, onun bunun harçlığı ile yaşayan’ gibi sözlerle hakaret etmeyi sürdürmüştür. 9 Ocak 2019 tarihli paylaşımında ‘kokainman kuş’ demiştir. Can Tanrıyar’a sözlü şiddet uygulayan Seren Serengil hakkında tedbir kararı uygulanmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Talep reddedildi
Mahkeme, öncesinde iki defa tedbir kararı aldıran Can Tanrıyar’ın Seren Serengil’den korunma talebini reddetti. Mahkeme ret gerekçesi olarak, Can Tanrıyar’ın bu talebinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olmadığını belirtti.

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