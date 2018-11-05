HABER

Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 22:07 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN TERMİK SANTRAL KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 18 Mart Termik Santrali'nde yaşanan bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken, konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı.

ÇANAKKALE VALİLİĞİ'NDEN TERMİK SANTRAL KAZASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 18 Mart Termik Santrali'nde yaşanan bir kişinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı iş kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken, konuyla ilgili Çanakkale Valiliği'nden de yazılı bir açıklama yapıldı.
Çanakkale Valiliği web sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"05.11.2018 tarihinde saat 17.35 sıralarında ilimiz 18 Mart Çan termik santrali kazan dairesi basınçlı su hattının henüz bilinmeyen bir sebeple kopması sonucu bir iş kazası meydana gelmiştir. Meydana gelen iş kazasında aynı işyerinde çalışan bir işçimiz hayatını kaybetmiş, bir işçimiz de yaralı olarak Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. Olayla ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığınca adli işlemlere başlanılmıştır. Hayatını kaybeden işçimize Allahtan Rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı işçimize acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan, Çan Kaymakamlığı ise hayatını kaybeden Ferdi Mutlu'nun 29, ağır yaralı Onur Terzi'nin ise 21 yaşında olduğunu açıkladı.

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,(DHA)

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Virajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralıVirajı hızlı giren pikap takla attı: 1 yaralı
Taksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralıTaksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

İçişleri Bakanının sevgilisi, bakanla yatak fotoğrafı yayınladı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da sokak ortasında çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Pınar Altuğ paylaşımına gelen yorumlara yanıt verdi

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Sıla'yı darp eden Ahmet Kural ifade verdi! İşte ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.