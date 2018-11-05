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Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 20:25 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlamanın ardından borunun yerinden çıkması sonucu meydana gelen iş kazasında Ferdi Mutlu (25) hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Onur Terzi (20) ağır şekilde yaralandı.

Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Onur Alp ARSLAN/ÇAN (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Çan ilçesinde bulunan 18 Mart Termik Santrali'nde, yüksek basınçlı su buharı vanasında meydana gelen patlamanın ardından borunun yerinden çıkması sonucu meydana gelen iş kazasında Ferdi Mutlu (25) hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Onur Terzi (20) ağır şekilde yaralandı.
18 Mart Çan Termik Santralinde bu akşam saat 17.00 sıralarında, iş kazası meydana geldi. Çan Kaymakamı Adil Karataş’ın verdiği bilgiye göre, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden oldu. Bu sırada buhar basıncına maruz kaldığı belirtilen işçilerden 25 yaşındaki Ferdi Mutlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Onur Terzi isimli işçi ise ağır yaralandı. Kazanın ardından Termik Santrale AFAD, Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler santralde inceleme başlatırken, yaralanan Onur Terzi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilen Terzi, heman ameliyata alındı.
Kazada hayatını kaybeden Ferdi Mutlu’nun ailesine acı haberi evine giden yetkililer verirken, bir ambulans evin önünde hazır bekletildi.
Olayla ilgili ilk bilgilerde iş kazasına, buhar kazanında meydana gelen patlamanın neden olduğu öne sürülmüştü. Soruşturma sürdürülüyor.

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Çan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenÇan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenÇan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- YenidenÇan Termik Santralinde iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı (2)- Yeniden

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