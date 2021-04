Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Can Tertip filminin oyuncuları...

Televizyon ekranlarında bu akşam Ümit Erdim, Tuğba Özerk ve Volkan Demirok gibi isimlerin rol aldığı Can Tertip filmi yayınlanacak. Vatandaşlar Can Tertip filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi, Can Tertip oyuncuları kimler gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi?

CAN TERTİP FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yapımı olan film, 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona girmiştir. Büyük bir bölümü İstanbul'da çekilmiş olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra Hediyeli Mahallesi'nde gerçekleşmiştir.

CAN TERTİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan ve aylakça geçiren Şakir ile tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında birleşecektir. İlyas’ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve ardından maceraları başlar.

CAN TERTİP OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Erdim Şakir Tahta

Tuğba Özerk Gülden

Volkan Demirok İlyas

Cengiz Küçükayvaz Enişte

Hakan Ural Yüzbaşı Yılmaz

Sinan Engin Rüstem

Kahraman Sivri

İrfan Kangı

Cansu Fırıncı

Bengi İdil Uras

Tolga Deniz Beter Komiser

Deniz Özerman

Tuna Orhan

Sinan Bengier Amca

Süeda Çil

Deniz Sipahi