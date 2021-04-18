Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Can Tertip filminin oyuncuları...

Televizyon ekranlarında bu akşam Ümit Erdim, Tuğba Özerk ve Volkan Demirok gibi isimlerin rol aldığı Can Tertip filmi yayınlanacak. Vatandaşlar Can Tertip filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi, Can Tertip oyuncuları kimler gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi?
2015 yapımı olan film, 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona girmiştir. Büyük bir bölümü İstanbul'da çekilmiş olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra Hediyeli Mahallesi'nde gerçekleşmiştir.
Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan ve aylakça geçiren Şakir ile tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında birleşecektir. İlyas’ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve ardından maceraları başlar.
Ümit Erdim Şakir Tahta
Tuğba Özerk Gülden
Volkan Demirok İlyas
Cengiz Küçükayvaz Enişte
Hakan Ural Yüzbaşı Yılmaz
Sinan Engin Rüstem
Kahraman Sivri
İrfan Kangı
Cansu Fırıncı
Bengi İdil Uras
Tolga Deniz Beter Komiser
Deniz Özerman
Tuna Orhan
Sinan Bengier Amca
Süeda Çil
Deniz Sipahi