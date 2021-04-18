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  4. Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Can Tertip filminin oyuncuları...

Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Can Tertip filminin oyuncuları...

18.04.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Ümit Erdim, Tuğba Özerk ve Volkan Demirok gibi isimlerin yer aldığı Can Tertip filmi bu akşam ekranlarda izleyici ile buluşacak. İzleyiciler Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi, Can Tertip oyuncuları kimler gibi soruların yanıtlarını aramaya koyuldu. Peki Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Can Tertip filminin oyuncuları...

Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Can Tertip filminin oyuncuları...

Televizyon ekranlarında bu akşam Ümit Erdim, Tuğba Özerk ve Volkan Demirok gibi isimlerin rol aldığı Can Tertip filmi yayınlanacak. Vatandaşlar Can Tertip filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi, Can Tertip oyuncuları kimler gibi soruların yanıtını merak ediyor. Peki Can Tertip filmi ne zaman ve nerede çekildi?

CAN TERTİP FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yapımı olan film, 18 Eylül 2015 tarihinde vizyona girmiştir. Büyük bir bölümü İstanbul'da çekilmiş olan Can Tertip isimli sinema filminin bazı bölümlerinin çekimleri Kandıra Hediyeli Mahallesi'nde gerçekleşmiştir.

CAN TERTİP FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan ve aylakça geçiren Şakir ile tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında birleşecektir. İlyas’ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve ardından maceraları başlar.

CAN TERTİP OYUNCULARI KİMLER?

Ümit Erdim Şakir Tahta
Tuğba Özerk Gülden
Volkan Demirok İlyas
Cengiz Küçükayvaz Enişte
Hakan Ural Yüzbaşı Yılmaz
Sinan Engin Rüstem
Kahraman Sivri
İrfan Kangı
Cansu Fırıncı
Bengi İdil Uras
Tolga Deniz Beter Komiser
Deniz Özerman
Tuna Orhan
Sinan Bengier Amca
Süeda Çil
Deniz Sipahi

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Anahtar Kelimeler:
Tuğba Özerk Ümit Erdim

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