Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son günlerde yaşanan orta şiddetli depremler ve çöken kaçak binalar, kentsel dönüşüm ısrarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart." dedi.

Kurum, Karapınar'da düzenlenen mitingde, vatandaşın rızasının olmadığı hiçbir projeyi yapmayacaklarını, yapılmasına da izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakanlık olarak ülkenin gelişmesi, kalkınması, vatandaşların yaşam standartlarının yükselmesi için çalıştıklarını ifade eden Kurum, kentsel dönüşümün bu anlamda önemli bir konu olduğunu belirtti.

- "2030 yılına kadar; her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"

Kurum, Kartal'da çöken binanın üzüntüsü içerisinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son günlerde yaşanan orta şiddetli depremler ve çöken kaçak binalar, kentsel dönüşüm ısrarımızın ne kadar haklı olduğunu bir kere daha gösterdi. Halkımızın can ve mal güvenliği için kentsel dönüşüm şart. Bunun için 81 ile genelge gönderdik. 3 ay içinde riskli binaların tespitinin yapılmasını istedik. Riskli hiçbir binada bir tek vatandaşımızın oturmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah 2030 yılına kadar her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 6 milyon 700 bin konutumuzu hep birlikte geleceğe hazır hale getireceğiz. Karapınar'ın da kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu biliyorum. İnşallah 2019 yılı Karapınar’da kentsel dönüşüm yılı olacak."