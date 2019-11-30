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Can ve mal güvenliği için kış lastiği taktırın uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 10:33 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor.

Türkiye genelinde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Uygulamaya sayılı günlerin kalmasıyla birlikte sürücüler kış lastiği değiştirmek için lastikçilerin yolunu tuttu.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık itibariyle başlıyor. Araçlarının lastiklerini kış lastikleri ile değişmek için son günleri bekleyenler ve zorunluluğun normal binek otomobiller için de geçerli olduğunu düşünenler yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Lastikçi Osman Doğan, “Kış lastiği, genelde havanın 10 ile 7 derecenin altına düştüğü anda kendi sağlımız için zorunluluk giriyor. Müşterilerimizin güvenliği için bunlar gerekli. Yani bu kış lastiğinin tek amacı karda aracın gitmesi değil, havanın 7 derecenin altına indiği anda lastiğin silikası yoğun olduğu için yol tutuşu artıyor. Müşterilerimize o yüzden kış lastiğini almalarını üzerine basarak tavsiye ediyorum” dedi.
Lastik ustası Osman Doğan, “Kış lastiğinin seçimini yaparken lastiklerin genellikle vakumlu lastik olduğu için fiyat olarak hangisi bütçenize uygunsa vakumunun fazla olmasına, vakumları yumuşak olan lastikleri tercih etmelerini öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
Lastikçi Doğan, “Kış mevsimi belli malum havalar soğumaya başladı. Hava şartlarına göre uyum sağlanmalı. Mesela kendi üzerimize havalar soğuduğu zaman nasıl ceketimizi alıyorsak, aracımıza da kış lastiklerini taktırmak zorundayız. Özellikle kendi can ve mal güvenliğimiz için müşterilerimiz bunu göz önünde bulundurmalı” şeklide uyarılarda bulundu.

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