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"Can Veren Pervaneler" söyleşisinde yazar Hayati İnanç'ı ayakta dinlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 12:02 | Son Güncelleme

"Can Veren Pervaneler" söyleşisinde yazar Hayati İnanç'ı ayakta dinlediler

İSTANBUL (AA) - Araştırmacı-yazar Hayati İnanç, yoğunluktan davetlilerin bir kısmının ayakta kaldığı söyleşisinde, Türk insanın kendi kaynaklarıyla arasına mesafe girdiğini belirterek, "Biz bizi tanımaz olmuşuzdur. Ama moralimizi bozmaya gerek yok çünkü her şey aslına döner. Geçmişinde büyük olan millet geleceğinde de büyük olur. Endişeye mahal yok ama biraz tembelliğimizi atmamız gerekir." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezinde düzenlenen "Can Veren Pervaneler" başlıklı söyleşiye konuk olan İnanç'ın davetlileri salonda yer bulamadı.

Davetlilerin bir kısmının salonun dışında ayakta dinlediği söyleşide, şair Nabi, Şeyh Galip, Baki, Yunus Emre'den okuduğu beyitlerle dinleyicilere divan edebiyatı ve halk edebiyatından örnekler verip Türkçe açıklamalarını yapan İnanç, geçmişle kopukluğa işaret etti.

Divan edebiyatının önemli şairlerinden Şeyh Galip'in kaleme aldığı mısralarla konuşmasına başlayan İnanç, her mısranın daha iyi anlaşılması için detaylı açıklamalarda bulundu. İnanç, dinleyicilerine "Dünyada emsali bulunmayan kütüphaneler İstanbul'da. Çoğunluğu Türkçe olan bu kitaplar orada beklerken kütüphanenin dışında okumuş Türkler var. Onlarca yıldır devam eden inanılmaz bir gariplik var. Kitaplar Türkçe, okuyanlar Türk ama irtibat yok. Bu nasıl bir şey? Ne oldu neden böyle?" sorusunu yöneltti.

86 yaşında vefat eden İngiliz tarihçi Arnold Joseph Toynbee'nin 1921'de Türkiye’ye gelip 51 sene Osmanlı kütüphanelerinde araştırma yaptığını belirten İnanç, şunları kaydetti:

"Toynbee'ye burada ne aradıklarını sordular. O da, 'Şair Baki'nin memleketinde bulundum yetmez mi?' diye cevap verdi. İngiliz tarihçi, şair Baki'yle aynı memlekette bulunmayı 51 yıllık mesaisine denk tutuyor. Biz Şair Baki'yi şöyle böyle tanırız. Bu bizim kendimizle aramızdaki problemin tarifidir işte. Bizim aramız bozuktur nedense. Bizim başımıza iş gelmiştir de ondan, deformasyona uğramışızdır. Kendi kaynaklarımızla aramızda yani kendimizle aramıza mesafe girmiştir. Biz bizi tanımaz olmuşuzdur. Ama moralimizi bozmaya gerek yok çünkü her şey aslına döner. Milletin geçmişi geleceğinin aynasıdır. Geçmişinde büyük olan millet geleceğinde de büyük olur. Endişeye mahal yok ama biraz tembelliğimizi atmamız gerekir."

Söyleşide ölüm konusuna da değinen İnanç, şöyle devam etti:

"Ölümü hatırlayan insan güzelleşir, unutan canavarlaşır. Herkes ölür ama herkes yaşamaz. Ölümü hatırlayarak geçen hayata hayat denir. Hatırlamalıdır, hatırlamak iyidir. Allah'ı ve ölümü unutma. Yaptığın iyiliği ve gördüğün kötülüğü unut."

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Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Belediyesi Yazar Hayati İnanç

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