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  4. Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.08.2020 16:50 | Son Güncelleme

Ülkede son aylarda yüzlerce devenin ölümüne neden olan gizemli hastalığın nedeninin Ortadoğu Solunum Sendromu Koronavirüsü olduğu ortaya çıktı.

Can vermeden şiddetle öksüren develerin ölüm nedeni belli oldu

Kenya’nın kuzeyindeki Marsabit bölgesindeki sağlık uzmanları ve yerel idareciler basın mensuplarına yaptıkları açıklamada, şimdiye kadar 200'den fazla devenin ölümüne yol açan virüsün Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü (MERS-CoV) olduğunu duyurdu.

Marsabit Kamu Sağlığı Direktörü Adano Kochi, develerin bakımıyla ilgilenen 3 kişide koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını, bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Yerel idarecilerden Bonaya Racha, sadece Marsabit'te 200'den fazla devenin öldüğünü, hayvanların can vermeden önce şiddetli öksürüklerinin olduğunu ve lenf düğümlerinin şiştiğini söyledi.

İlk kez 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan MERS hastalığının, insanlara ilk olarak hayvanlardan bulaştığı biliniyor.


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