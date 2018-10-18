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"Can yakıcı meselelerde olumlu siyaset izleyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.10.2018 16:34 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Geçmişten bugüne, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmekten aldığımız güçle, Türkiye'nin can yakıcı bütün meselelerinde olumlu bir siyaset izleyeceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Geçmişten bugüne, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmekten aldığımız güçle, Türkiye'nin can yakıcı bütün meselelerinde olumlu bir siyaset izleyeceğiz." dedi.

Uysal, partisinin il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, Suriye meselesinin en net yansıdığı ilin Gaziantep olduğunu belirterek, kentin 600 bine yakın sığınmacıyı misafir ettiğini anımsattı.

KOBİ'ler ile esnafın ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Uysal, "Polisiye ve zabıta tedbirleriyle enflasyonu düşürmek yerine meseleyi esasından kavrayarak, üretimi artırmalıyız. Bunun önündeki engelleri kaldırmalıyız. Tarımı yeniden stratejik alana dönüştürerek, maliyet ve vergi engellerini, istihdam üzerindeki yükleri kaldırmalıyız." diye konuştu.

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne ilişkin somut deliller bulunduğunu öne süren Uysal, sürecin Türkiye'ye yakışır bir şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Cemal Kaşıkçı olayı nedeniyle Türkiye aleyhinde oluşabilecek iklimi dağıtmak için hukukun devreye sokulması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmada, 'El birliğiyle Türkiye'nin meselelerini çözelim' dedi. Biz de Demokrat Parti olarak, geçmişten bugüne, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilmekten aldığımız güçle, Türkiye'nin can yakıcı bütün meselelerinde olumlu bir siyaset izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Uysal, daha sonra Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni de ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Gaziantep ziyaret

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