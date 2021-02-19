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Can Yaman'a sevgilisi Diletta Leotta'dan sürpriz hediye

19.02.2021 02:24 | Son Güncelleme:
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Can Yaman'a sevgilisi Diletta Leotta'dan sürpriz hediye

Reklam filmi ve dizi çekimleri için İtalya'ya giden Can Yaman ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik hazırlığı yaptıkları konuşulan ikiliden Leotta, sevgilisi Yaman’a şaşıracağı bir hediye aldı.

İtalyan spiker ve sunucu Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, evlilik yolunda da ilk adımını atarak sevgilisine evlilik teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma semalarında uçurttu.

İTALYAN SEVGİLİDEN SÜRPRİZ HEDİYE

Bu yıldırım evlilik teklifinin ardından Diletta Leotta, bir sürpriz yaparak Can Yaman'a at hediye etti. Aldığı hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen oyuncu o anları sosyal medya sayfasından paylaşarak "Şimdiye kadar aldığım en güzel hediye..." ifadelerini kullandı.

CANYAMANHedşye

HIRSIZLIK ŞOKU YAŞAMIŞLARDI

Sosyal medya hesaplarından şu sıralar sık sık fotoğraflarını yayınlayan Can Yaman ve Diletta Leotta geçtiğimiz günlerde hırsızlık şoku yaşamıştı. Güzel spikerin Instagram'daki paylaşımlarını takip eden bir çete, Leotta'nın evine girerek soygun yapmıştı.

Can Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozuCan Yaman- Diletta Leotta çiftinden aşk pozu


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