MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Can Yaman'dan ayrılıp ünlü kaleciyle evlenmişti! Diletta Leotta tatil pozlarıyla dikkat çekti

Can Yaman'dan ayrılıp ünlü kaleciyle evlenmişti! Diletta Leotta tatil pozlarıyla dikkat çekti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 07:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de adını Can Yaman ile yaşadığı aşkla duyuran Diletta Leotta bir süre önce evlendi. Bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Loris Karius ile evlenen Diletta Leotta tatil pozlarıyla dikkat çekti.

Can Yaman'dan ayrılıp ünlü kaleciyle evlenmişti! Diletta Leotta tatil pozlarıyla dikkat çekti

Bir dönem oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan ve ani bir kararla ayrılarak Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius ile bir ilişkiye başlayan sporcu spikeri Diletta Leotta pozlarıyla dikkat çekti.

Ağustos 2023'te ilk kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftten Diletta Leotta tatilden karelerini paylaştı.

2

Doğum kilolarından eser kalmayan güzel spiker bikinili pozlarıyla hayranlarından tam not aldı. Miami'de tatil yapan güzel spikerin fit görünümüne "Harikasın", "Muhteşem görünüyorsun", "Sanki doğum yapmamış gibi hâlâ seksi" yorumları yapıldı.

3

Tarlayı çiftliğe dönüştürdü! Organik tarım bile yapıyor Tarlayı çiftliğe dönüştürdü! Organik tarım bile yapıyor

CAN YAMAN İLE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Diletta Leotta, oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla konuşuldu bir süre. Hatta Yaman, Leotta'ya pırlanta bir yüzük aldı ve onu ailesiyle tanıştırdı. Ama bundan bir süre sonra yollarını ayırdılar.

44

Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

Televizyona çıkıp rest çekti: Sonuna kadar savaşacağım!

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

İş dünyası anketinde asgari ücret tahmini

'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

'Resmi Gazete'de yayımlanmadan acele edin' deyip milyonları uyardı!

Tüm hat sahiplerini ilgilendiriyor: 2025 yılında vergi artışı da geliyor...

Tüm hat sahiplerini ilgilendiriyor: 2025 yılında vergi artışı da geliyor...

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

67 yıllık ABD toprağı artık bir Türk'ün oldu! 'Böyle yerler 100 yılda bir denk gelir'

Doktorlar'ın Ela'sı dolguyu abarttı! Görenler "Kendini mahvetmiş" deddi

Doktorlar'ın Ela'sı dolguyu abarttı! Görenler "Kendini mahvetmiş" deddi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.