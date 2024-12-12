Can Yaman'dan ayrılıp ünlü kaleciyle evlenmişti! Diletta Leotta tatil pozlarıyla dikkat çekti

Bir dönem oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan ve ani bir kararla ayrılarak Beşiktaş’ın eski kalecisi Loris Karius ile bir ilişkiye başlayan sporcu spikeri Diletta Leotta pozlarıyla dikkat çekti.

Ağustos 2023'te ilk kızlarını kucaklarına alan ünlü çiftten Diletta Leotta tatilden karelerini paylaştı.

Doğum kilolarından eser kalmayan güzel spiker bikinili pozlarıyla hayranlarından tam not aldı. Miami'de tatil yapan güzel spikerin fit görünümüne "Harikasın", "Muhteşem görünüyorsun", "Sanki doğum yapmamış gibi hâlâ seksi" yorumları yapıldı.

CAN YAMAN İLE EVLİLİĞİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Diletta Leotta, oyuncu Can Yaman ile yaşadığı aşkla konuşuldu bir süre. Hatta Yaman, Leotta'ya pırlanta bir yüzük aldı ve onu ailesiyle tanıştırdı. Ama bundan bir süre sonra yollarını ayırdılar.