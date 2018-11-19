MAGAZİN

Can Yaman Erkenci Kuş'un kamera arkasını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.11.2018 12:54 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, sosyal medya hesabından dizinin kamera arkası görüntülerini paylaştı.

Can Yaman Erkenci Kuş'un kamera arkasını paylaştı

Son zamanlarda hakkında dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile birlikte olduğu yönünde haberler çıkan Can Yaman, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimlerden…

Çoğunlukla takipçi kitlesini mutlu etmek adına sette çekilmiş görüntülerini paylaşan yakışıklı oyuncu bu defa hayranlarını işin mutfağına soktu ve dizinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Yaman’ın ‘Tam bir kamera arkası’ notuyla paylaştığı video büyük beğeni aldı ve kısa sürede 170 bini aşan bir beğeniye ulaştı.


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