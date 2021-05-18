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Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı tam gaz sürüyor: Bomba fotoğraf

18.05.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrıldıkları söylenen Can Yaman ile Diletta Leotta çiftinden söylentileri bitiren fotoğraf. Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan çift, Instagram üzerinden “birlikteyiz, mutluyuz” mesajı verdi.

Can Yaman ile Diletta Leotta aşkı tam gaz sürüyor: Bomba fotoğraf

Can Yaman’ın İtalya macerası devam ediyor. Erkenci Kuş dizisiyle birlikte İtalya’da büyük bir hayran kitlesi edinen Can Yaman, İtalyan yapımı Sandokan dizisi için ülkeye gitti. Uzun süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman, spor spikeri Diletta Deotta ile yaşadığı aşkla da gündemden düşmüyor.

INSTAGRAM’DAN MUTLULUK POZU

Geçtiğimiz günlerde Diletta Leotta’nın bir iş insanı ile yakalandığı şeklindeki haberler üzerine Can Yaman’ın nasıl bir tavır alacağı da merak konusu olmuştu.

Can Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Gerçek ortaya çıktıCan Yaman ve Diletta Leotta tatilde! Gerçek ortaya çıktı

Fotoğrafın Can Yaman ile Diletta Leotta’nın ilişkisi başlamadan önce çekildiğinin ortaya çıktığı da medyaya yansımıştı. Can Yaman, tüm bu söylentilere, dün İtalya’dan yaptığı bir paylaşımla da noktayı koyarak “Birlikteyiz, mutluyuz” mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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