Can Yaman'ın annesi görenleri şoke etti!

Bir reklam kampanyasının lansmanına oğluyla katılan Can Yaman'ın annesi Güldem Can, genç görüntüsü ve neşeli tavırlarıyla ilgi çekti.

Ünlülerin anneleri

İşte her daim ekranlarda görmeye alışık olduğumuz ünlülerin anneleri...

1 / 59 Ekranın genç kuşak yüzlerinden dizi oyuncusu Can Yaman, kariyerinin en parlak günlerini yaşıyor. Bu konuda en büyük destekçisi de annesi Güldem Hanım.

2 / 59 Yaman'ın annesi Güldem Can, oğlunun tanıtım yüzü olduğu firmanın düzenlediği etkinlikte de ona eşlik etti. Anne- oğul birlikte kameralara poz verdi.

3 / 59 Can Yaman'ın annesi yaşına göre genç görüntüsü ve neşeli tavırlarıyla ilgi çekti.

4 / 59 Ünlü kasap ve restoran zinciri sahibi Nusret, geçtiğimiz gün Erzurum'da anne ve babasının adını verdiği külliyeyi açtı.

5 / 59 Sosyal medya paylaşımları ve tuz serpme (saltbae) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan et restoranı zinciri sahibi Nusret Gökçe, annesi Fatma Gökçe ile birlikte basına poz verdi.

6 / 59 Birce Akalay, 'Yedi Kocalı Hürmüz'ü canlandırdığı müzikaline hazırlanırken annesiyle birlikte çektirdiği bu pozunu paylaştı.

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8 / 59 İşte Demet Evgar'ın annesi...

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10 / 59 İşte Eser Yenenler'in annesi...

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12 / 59 İşte Sinem Kobal'ın annesi Nuray Kobal ve babası Mehmet Kobal.

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16 / 59 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina ve annesi...

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18 / 59 Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Canım annem gelmiş" notunu düştü.

19 / 59 İpek Açar ve annesi.

20 / 59 Kilo kaybına bağlı bağışıklı çökmesi yaşayan ve bu sebeple bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlığına kavuşan İrem Derici, annesi ve kardeşiyle çekilen karesini, "Benim AİLEM! Anam ve kardeşim!" notuyla Instagram'dan yayınladı.

21 / 59 Şeyma Subaşı ve annesi

22 / 59 Oyuncu Hande Erçel'in annesi o kadar genç ki, annesi olduğuna inanmak çok zor.

23 / 59 Hande Erçel'in annesi daha çok ablası gibi görünüyor.

24 / 59 2002 Dünya Güzeli Azra akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafın altına 'Nihayet annemle... Her şeyim, canım annem...' notunu düştü.

25 / 59 Azra Akın'ın takipçileri fotoğrafın altına 'güzelliğini annesinden almış' şeklinde yorumlar yaptı.

26 / 59 Annesinin fotoğrafını Instagram'da paylaşan oyuncu Özge Özpirinçci herkesi çok şaşırttı. Annesinin fotoğrafını gören 'Bir insan bu kadar mı benzer' diyor.

27 / 59 İşte Özge Özpirinçci'nin annesi Özge Özpirinçci bu fotoğrafın altına 'Bu muhteşem fotoğrafı paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sınıfta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numaralı formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971 #giderekannemebenzemeninverdiğiyoğunşaşkınlık#annenegüzelbirkadınsın'' notunu düştü.

28 / 59 Tiyatrocu Süheyl Uygur, ‘Marko Paşa’ oyununu sergilemek için gittiği Avustralya’dan döner dönmez annesi Necla Uygur ile buluştu. Birlikte Nişantaşı City’s’de alışveriş yaptılar.

29 / 59 Eski manken Seçkin Piriler de annesi Nilgün Piriler önceki gün Etiler Akmerkez’de mağazaları dolaştı.

30 / 59 Dilan Çıtak, 28’inci yaşını geçenlerde Levent’teki L’assiette İstanbul’da kutladı.

31 / 59 Şarkıcıyı annesi Işıl Çıtak, kardeşi Berkay ve dayısı İsmail Çıtak da yalnız bırakmadı.

32 / 59 Öte yandan Dilan Çıtak kardeşi İdo Tatlıses'le barışmıştı ama doğum gününde İdo da yoktu.

33 / 59 Dilan Çıtak ve annesi...

34 / 59 Dilan Çıtak ve annesi...

35 / 59 Dilan Çıtak ve annesi...

36 / 59 Oyuncu Saadet Işıl Aksoy, annesi İnci Aksoy ile İstanbul Fatih'te bulunan Kitelimmi'ye gelerek Siirt'in yöresel yemeklerinden tattı.

37 / 59 Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Akmerkez'de alışverişteydi. Komedyen-şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, annesinin yanında gelen evlilik soruları karşısında utangaç tavırlar sergiledi.

38 / 59 Yağmur Tanrısevsin'in annesi ise, ''Ben Oğuzhan'ı beğeniyorum. Ama evliliği kendileri bilir'' dedi.

39 / 59 Başarılı ressam ve tiyatro oyuncusu Zerrin Tekindor'un güzelliği meğer annesinden geliyormuş!

40 / 59 Yağmur Tanrısevsin'in annesi ise, ''Ben Oğuzhan'ı beğeniyorum. Ama evliliği kendileri bilir'' dedi. Ve gören herkese 'Maşallah' dedirtti.

41 / 59 Başrollerini Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin’in oynadığı ‘İki Yalancı’, 10 Temmuz’da Kanal D’de başlayacak. Çekimleri hızla devam eden dizinin setinde önceki gün sürpriz ziyaretçi vardı. Keremcem’in annesi Gülin Dürük arkadaşları ile oğlunu görmeye gitti.

42 / 59 Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Aleyna Tilki'nin ailesi merak ediliyordu.

43 / 59 17 yaşındaki Aleyna'nın "bütün konserlerimde yanımda" dediği annesi Havva Tilki'nin fotoğrafı ortaya çıktı. Aleyna, annesine sarıldığı fotoğrafı Instagram sayfasında yayınladı.

44 / 59 Elçin Sangu'nun annesini görenler hayrete düşüyor...

45 / 59 Fotoğrafı görenler Elçin Sangu'nun annesi hakkında "Ablası gibi duruyor", "Çok genç gözüküyor" yorumunda bulunuyor.

46 / 59 2008 Arnavutluk ve Kainat Güzeli Almeda Abazi (24) Tolgahan Sayışman ile üç ay önce evlendi. Almeda Abazi'nin tescilli güzelliğinin kaynağının annesi olduğu anlaşıldı.

47 / 59 Almeda Abazi, annesi Albana Abazi (44) ve kardeşi İlda (22) ile Instagram'da bir karesini paylaştı. Fotoğrafa '3 kardeş gibisiniz', 'Ana-kız olduğunuza inanmak zor' yorumları yapıldı.

48 / 59 Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri şüphesiz ki, Beren Gökyıldız...

49 / 59 'Anne' ile ekranlarda olan minik oyuncu dizide Cansu Dere'nin kızı rolünde...

50 / 59 Beren'in merak edilen gerçek annesi ile 1984 doğumlu Mine Gökyıldız. Anne - kız sosyal medyada sık sık sevgi dolu fotoğraflar paylaşıyor.

51 / 59 Merve Boluğur, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Bir anne tüm dünyayı değiştirebilir" notunu düştü.

52 / 59 Gonca Vuslateri ve annesi

53 / 59 Gupse Özay ve annesi

54 / 59 Tuba Büyüküstün ve annesi

55 / 59 Gülben Ergen ve annesi

56 / 59 Esra Erol ve annesi

57 / 59 Burak Özçivit ve annesi

58 / 59 Hadise ve annesi