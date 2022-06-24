Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

30 yaşındaki muhabir ve sunucu Diletta Leotta, pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Leotta, bikinili pozuyla adeta nefes kesti.
İtalyan spiker Diletta Leotta, Can Yaman ile ayrılığının ardından pozlarıyla göze çarpıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle sıcağın keyfini çıkaran Diletta Leotta, bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı geçti.
O poza kısa sürede yaklaşık 372 bin beğeni geldi.
Leotta'nın Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunuyor.
Ünlü spiker Luiss Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve eğitimini 2015'te tamamladı.
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