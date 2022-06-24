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  4. Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

24.06.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman ile yaşadığı ilişki ile Türkiye'de tanınan muhabir Diletta Leotta, birbirinden iddialı pozlarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde göğüs dekolteli pozuyla olay olan Leotta bu defa bikinisiyle Instagram'ı yıktı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

30 yaşındaki muhabir ve sunucu Diletta Leotta, pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Leotta, bikinili pozuyla adeta nefes kesti.

DİLETTA LEOTTA'DAN BİKİNİLİ POZ!

İtalyan spiker Diletta Leotta, Can Yaman ile ayrılığının ardından pozlarıyla göze çarpıyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

Yaz aylarının gelmesiyle sıcağın keyfini çıkaran Diletta Leotta, bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı geçti.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

O poza kısa sürede yaklaşık 372 bin beğeni geldi.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

Leotta'nın Instagram'da 8.3 milyon takipçisi bulunuyor.
Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

Ünlü spiker Luiss Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve eğitimini 2015'te tamamladı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bikinili pozuyla Instagram'ı yıktı! Beğeni butonu çöktü

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bikini Diletta Leotta Can Yaman
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