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Can Yaman'ın kaslı fotoğrafına Ebru Polat'tan olay yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin final yapmasıyla soluğu İtalya'da alan oyuncu Can Yaman, kaldığı otelin terasında güneşlenirken poz verdi. Yaman'ın fotoğrafına en ilginç yorum ise şarkıcı Ebru Polat'tan geldi.

Can Yaman'ın kaslı fotoğrafına Ebru Polat'tan olay yorum

Final yapan Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman, tatilin başlamasıyla soluğu İtalya'da aldı. Güneşlenirken poz Yaman'ın fotoğrafını gören şarkıcı Ebru Polat ise "Maşallah olan var olmayan var" yorumunu yaptı.

GÜNEŞLENİRKEN POZ VERDİ

Önceki gün kaldığı otelin kapısının önünde kadın hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan yakışıklı oyuncu Can Yaman, bu sefer de paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. İtalya Napoli'de tatil yapan oyuncu, kaldığı otelin terasında güneşlenirken poz verdi.

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"BUNU GÖRDÜKÇE..."

Kaslı görüntüsüyle dikkatleri her daim üzerine çeken Can Yaman'a ilk yorum şarkıcı Ebru Polat'tan geldi. Yaman'ın fotoğrafını gören Polat, "Maşallah... Olan var olmayan var. Bunu gördükçe evdekine yemek veresi gelmez insanın, bizimkiler bir de o tipleriyle full kaprisli, kahır çekiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman erkenci kuş Ebru Polat

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