Can Yaman'ın yeni dizisine iki flaş transfer!

Ünlü oyuncular Can Yaman ve Özge Gürel'i buluşturan 'Bay Yanlış' dizisinin hazırlıkları tam gaz sürüyor. Deniz Yorulmazer'in yöneteceği diziyi, Aslı Zengin kaleme alıyor.

Gold Film'in merakla beklenen dizisinin kadrosuna Suat Sungur, Feri Baycu ve Lale Başar katılmıştı.

Son gelen haberlere göre 'Bay Yanlış' dizisinin ekibine iki yeni oyuncu daha katıldı. Fatma Toptaş ve Gürgen Öz iddialı projeyle el sıkıştı. Toptaş ve Öz dizide karı koca rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

