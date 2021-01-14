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Can Yaman'ın yeni sevgilisi Diletta Leotta pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor

14.01.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklamı çekimi için İtalya'da bulunan Can Yaman'ın, Diletta Leotta ile aynı otelde kaldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aşk iddiasının ardından ünlü spiker Leotta pozlarıyla dikkat çekti.

Reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşkı bulan Can Yaman'ın, güzel spiker Diletta Leotta ile sarmaş dolaş pozları gündeme bomba gibi düşmüştü. Can Yaman - Diletta Leotta aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı.

İtalyan Chi dergisi Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta Roma'daki otelde görüntülendi.

Can Yaman'ın yeni aşkı Diletta Leotta

İtalya'nın ve Avrupa'nın en ünlü spor spikerlerinden olan Diletta Leotta ile yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın aşkı Türkiye'de olduğu kadar İtalya'da da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. İkilinin aşkını fotoğraflarıyla ortaya çıkaran İtalyan Chi Dergisi, ilişkinin detaylarını da sayfalarına taşıdı.
Ferzan Özpetek'in çektiği reklam filmi ve yeni dizi projesi için İtalya'ya giden Can Yaman'ın bir süredir güzel sunucu ile iletişimde olduğu ve Yaman'ın İtalya'ya gitmesinin ardından ikilinin Roma'nın merkezindeki bir otelde 5 gün boyunca birlikte kaldıkları belirtildi.
5 günlük kaçamağın ardından Can Yaman, Türkiye'ye dönerken Diletta Leotta da Roma ile Inter arasındaki maçtaki görevi için Roma'da kaldı.
Geçtiğimiz günlerde güzel sunucu, bir demet çiçekle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşmış ve çiçeklerin isimsiz bir şekilde kendisine ulaştığını söylemişti. Dergide yer alan bilgide Leotta'ya ulaşan çiçekleri Can Yaman'ın gönderdiği ifade edildi.
Diletta Leotta'nın, uzun süre birlikte olduktan sonra ayrıldığı boksör sevgilisi Daniele Scardina ile geçtiğimiz aylarda yeniden barıştıkları iddia edilmiş ancak bu iddia kısa sürede yalanlanmıştı.
Çok iyi İtalyanca konuşan ünlü oyuncu İtalya'yı ikinci evi olarak görüyor. İtalya'da büyük bir hayran kitelesine sahip olan Yaman, İtalya'da 10 bölüm sürecek 'Sandokan' dizisi anlaşma imzaladı. 31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.
'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek.
İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.
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Yakışıklılık var ama karakter sıfır...

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