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Can Yaman, İtalya'da Survivor sunacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 15:52 | Son Güncelleme

Can Yaman'ın geçtiğimiz günlerde İspanya'da katıldığı TV programında, bir kadına "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" demesi, yapımcı Faruk Turgut'u sinirlendirdi. Bir süre dizisi ertelenen Yaman İtalya'da Survivor sunacak!

Can Yaman, İtalya'da Survivor sunacak!

Yapımcı Faruk Turgut, başrolünde Can Yaman'ın oynayacağı 'Can Borcu' adlı diziyi erteleme kararı alırken, 'libido' açıklaması sonrası kadın hayranına verdiği cevapla olay yaratan ünlü oyuncu için önlem paketi hazırladı.

Yaman'la 'Can Borcu' dizisini çekmeye hazırlanan Turgut, projeyi ertelemeye karar verdi!

Turgut açıklamasında "Can normalde ocak ayında askere gidecekti, şubatta çekimlere başlayacaktık, dizi de martta ekranda olacaktı. Ama İspanya'daki meselede çizmeyi aştı. Bu talihsizlikti. Diziyi eylüle erteledim. 2 dedi.

CAN YAMAN İÇİN ÖNLEM PAKETİ!

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının sunucusu Müge Dağıstanlı, ünlü yapımcı ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında anlattı. Açıklamada "Faruk Turgut, Can Yaman için önlem paketi hazırlamış. Onu her şeyden uzaklaşması için Kıbrıs'a göndermiş. Dönüşte de yurtdışına uzun bir tatile gönderecek.

Yurtdışı tatili sonrası Can, İtalya'da 'Survivor' yarışmasının sunuculuğunu yapacak. Buralardan bir süre uzak olacak" dedi.

Yapımcı Turgut, yıllardır Bebek'te oturan Can Yaman'dan gözlerden uzak bir semte taşınmasını da istemiş.

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Can Yaman Can Yaman LİBİDO Survivor Survivor italya

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu adam kim bu ülke için ne yapmış (!)
bence gelmesin kalsın orada türkiye sevmedi bu sözde yaman adamı zaten
BUNLAR HEP REKLAM HİÇBİRŞEYİN İPTAL OLDUĞU FELANDA YOK ,O SORUDA AYARLANMIŞ BİR SORU
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