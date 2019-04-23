Can Yaman'nın sosyal medyayı sallayan dövüş paylaşımı!

Oyuncu Can Yaman, 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram sayfasında spor salonunda çekilmiş bir dövüş videosunu paylaştı.

Video saniyeler içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü twitter'da da 'TT' oldu.

