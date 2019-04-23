MAGAZİN

Can Yaman'nın sosyal medyayı sallayan dövüş paylaşımı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.04.2019 10:13 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş'un başrol oyuncusu Can Yaman sosyal medyada paylaştığı video ile Trending topic oldu. İşte o anlar...

Oyuncu Can Yaman, 3,7 milyon takipçisinin olduğu Instagram sayfasında spor salonunda çekilmiş bir dövüş videosunu paylaştı.

Video saniyeler içinde binlerce yorum ve beğeni aldı.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntü twitter'da da 'TT' oldu.

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Can Yaman Can Yaman dövüş

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