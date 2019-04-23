Can Yaman'nın sosyal medyayı sallayan dövüş paylaşımı!

Oyuncu Can Yaman, 3,7 milyon takip\u00e7isinin oldu\u011fu Instagram sayfas\u0131nda spor salonunda \u00e7ekilmi\u015f bir d\u00f6v\u00fc\u015f videosunu payla\u015ft\u0131.\nVideo saniyeler i\u00e7inde binlerce yorum ve be\u011feni ald\u0131. \nSosyal medyada \u00e7ok konu\u015fulan g\u00f6r\u00fcnt\u00fc twitter'da da 'TT' oldu.PARTNERYa\u015fayan en karizmatik erkek se\u00e7ilmi\u015fti! Hayranlar\u0131 hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131na u\u011frad\u0131Hayran\u0131yla o anlar\u0131 sosyal medyay\u0131 sallad\u0131Nusret G\u00f6k\u00e7e \u015fimdi de bu i\u015fe girdi!
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