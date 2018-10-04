Can Yaman'ın olaylı gecesi! Yanındaki kız sevgilisi mi?

Bir süredir aşk hayatında kimse olmayan Can Yaman, önceki akşam gazetecilere sobelendi.
Can Yaman'ın panik anları
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Eğlendiği mekandan sarışın güzelle ayrılan oyuncu, objektiflere yakalanınca olay çıkardı.
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Yakışıklı oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz? Bu ne rezillik" şeklinde bağırdı.
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Adeta Nişantaşı'nı birbirine katan Can Yaman, sarışın güzeli bir araçla yolladı.
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Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Can Yaman, muhabirlerin "Hanımefendi sevgiliniz miydi?" sorusuna da sinirlendi.
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Can Yaman, 'sevgili' soruusuna "Hayır kardeşim, ne alakası var?" karşılığını verdi.