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Can Yaman'ın olaylı gecesi! Yanındaki kız sevgilisi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.10.2018 10:15 | Son Güncelleme

“Erkenci Kuş” dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman, önceki akşam stilisti Aslı Parlak ile Nişantaşı’nda görüntülendi.

Bir süredir aşk hayatında kimse olmayan Can Yaman, önceki akşam gazetecilere sobelendi.

Can Yaman'ın panik anları

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Eğlendiği mekandan sarışın güzelle ayrılan oyuncu, objektiflere yakalanınca olay çıkardı.
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Yakışıklı oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz? Bu ne rezillik" şeklinde bağırdı.
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Adeta Nişantaşı'nı birbirine katan Can Yaman, sarışın güzeli bir araçla yolladı.
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Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Can Yaman, muhabirlerin "Hanımefendi sevgiliniz miydi?" sorusuna da sinirlendi.
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Can Yaman, 'sevgili' soruusuna "Hayır kardeşim, ne alakası var?" karşılığını verdi.
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erkenci kuş Can Yaman

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