Can Yaman'ın olaylı gecesi! Yanındaki kız sevgilisi mi?

Bir süredir aşk hayatında kimse olmayan Can Yaman, önceki akşam gazetecilere sobelendi.

Can Yaman'ın panik anları

1 / 6 Eğlendiği mekandan sarışın güzelle ayrılan oyuncu, objektiflere yakalanınca olay çıkardı.

2 / 6 Yakışıklı oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere "Siz kimsiniz beni çekiyorsunuz? Bu ne rezillik" şeklinde bağırdı.

3 / 6 Adeta Nişantaşı'nı birbirine katan Can Yaman, sarışın güzeli bir araçla yolladı.

4 / 6 Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından olan Can Yaman, muhabirlerin "Hanımefendi sevgiliniz miydi?" sorusuna da sinirlendi.

5 / 6 Can Yaman, 'sevgili' soruusuna "Hayır kardeşim, ne alakası var?" karşılığını verdi.