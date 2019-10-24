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Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar yine yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 15:17 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisiyle ününe ün katan Can Yaman, geçtiğimiz ay birlikte görüntülendiği Aslışah Alkoçlar ile önceki gece bir mekanda yine yakalandı.

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar yine yakalandı

Rol aldığı dizideki partneri Demet Özdemir ile aylarca aşk yaşadığı iddia edilen ancak kesin olarak bir açıklama yapmayan Can Yaman'ın, geçtiğimiz aylarda görüntülendiği Aslışah Alkoçlar ile birliktelik yaşadığı söylenmişti.

İkiliden konu ile ilgili açıklama gelmezken, Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar önceki akşam yine yakayı ele verdi. İkili, geçtiğimiz günlerde bir mekanda birlikte eğlenirken görüldü.

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TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programının haberine göre ise ikili bir süredir aşk yaşıyor. Program yorumcularından Eylem İpek Şafak, "Neslişah Alkoçlar'ın yakın arkadaşlarına 'Can Yaman beni çok beğeniyor' dediğini biliyorum" şeklinde bir iddiada bulundu.

Can Yaman ve Aslışah Alkoçlar, geçen ay bir mekan çıkışında da birlikte görüntülenmiş ve panikle taksiye binerek oradan ayrılmışlardı. İkiliden aşk yaşadıklarına dair bir açıklama gelmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman Aslışah Alkoçlar

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