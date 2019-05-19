Can Yaman ve Demet Özdemir'den ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Oyuncu Can Yaman ile Demet Özdemir, rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Bugüne kadar haklarında yazılan haberlere sessiz kalan çiftin, ayrıldığı bu nedenle de sette soğuk rüzgarların estiği iddia edildi...

Demet Özdemir, instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla iddialara noktayı koydu.

Özdemir, bu kareyi "Ayna ayna söyle bize..." notuyla paylaştı.

Demet Özdemir'den dakikalar sonra Can Yaman bu kareyi paylaşıp altına "Bol muhabbetler..." notunu düştü.



