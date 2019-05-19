MAGAZİN

Can Yaman ve Demet Özdemir'den ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Erkenci Kuş dizisinin oyuncuları Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı yılan hikayesine döndü. Bir küs bir barışık oldukları haberleriyle sık sık gündeme gelen ikili son paylaşımlarıyla hayranlarından beğeni topladı.

Can Yaman ve Demet Özdemir'den ayrılık haberlerine fotoğraflı yanıt

Oyuncu Can Yaman ile Demet Özdemir, rol aldıkları dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı.

Bugüne kadar haklarında yazılan haberlere sessiz kalan çiftin, ayrıldığı bu nedenle de sette soğuk rüzgarların estiği iddia edildi...

Demet Özdemir, instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla iddialara noktayı koydu.

Özdemir, bu kareyi "Ayna ayna söyle bize..." notuyla paylaştı.

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Demet Özdemir'den dakikalar sonra Can Yaman bu kareyi paylaşıp altına "Bol muhabbetler..." notunu düştü.


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Can Yaman ile Demet Özdemir Can Yaman demet özdemir

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu demet özdemir oynadiği bütün dizilerdeki başrol erkek oyuncusuyla sevgili oluyor nedense.Şaşirmadim
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