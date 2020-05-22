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Can Yaman ve Özge Gürel yeniden...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 09:35 | Son Güncelleme

Can Yaman, başrolünü eski rol arkadaşı Özge Gürel ile paylaşacağı yeni dizisinin okuma provasından çıkarken görüntülendi. Yaman, Gürel ile tekrardan rol alacağı için mutlu olduğunu söyledi.

Can Yaman ve Özge Gürel yeniden...

Can Yaman yeni dizisinin okuma provasını yaptı. Faruk Turgut’un Etiler’deki ofisinden çıkarken görüntülenen Yaman, soruları içtenlikle yanıtladı. Partneri Özge Gürel ile tekrardan rol alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Yaman, “Daha önce de beraber oynamıştık zaten, anlaştığım biri kendisi. Çok seviniyorum onunla oynayacak olmamdan” dedi.

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Sözcü'den Emre Çevik'in haberine göre, karantina dönemini iyi değerlendirdiğini sözlerine ekleyen Can Yaman, “Bu süreci pozitife çevirmeye çalıştım. Bateri çalıyorum, eğitimler alıyorum, tango dansı yapıyorum” diye konuştu. Sosyal medyada ifşa olduğu iddia edilerek paylaşılan ekran görüntüleri hakkında, “Basit ve ucuz bir şov o. Allah’tan daha saçma bir fotoshop yapmamış. Yok bana saçını kes diyormuş vs tamamen yalan haber. Bu dönemde haber yok demek ki öyle saçma haberler çıkıyor hep” diyerek sitem etti.

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Demet Özdemir ile tekrar barışmak istediği iddia edilen yakışıklı oyuncu, “Öyle bir şey yok. Demet çok sevdiğim bir arkadaşım. Uzun süredir görüşmüyorum ama her zaman çok önemli değerdir benim için bir küslüğümüz dargınlığımız yok konuşmuyoruz ama severim kendisini” diyerek sözlerini noktaladı.


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