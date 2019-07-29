HABER

Can yeleği yerine otomobil şamreli taktırdılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 14:43 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 66 kaçak yakalandı.

Can yeleği yerine otomobil şamreli taktırdılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 66 kaçak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin botta can yeleği yerine araba şamreli taktıkları görüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık Maden Adası önlerinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu istihbaratı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 17’si erkek, 8’i kadın, 9’u çocuk toplam 34 kaçak göçmen yakaladı.
İkinci olayda ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde Çıplak Ada’nın güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek için yola çıkan 26 Suriye, 3 Eritre ve 3 Orta Afrika uyruklu, olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan mültecilerin üzerlerinde can yeleği yerine yeni yüzmeyi öğrenenlerin kullandığı şamrellerin ve şişme simitlerin olması dikkati çekti. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Can yeleği yerine otomobil şamreli taktırdılar

Gece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadıGece yarısı korkunç olay! Aracın önünü görenler gözlerine inanamadı
Ambulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandıAmbulans helikopter 74 yaşındaki hasta için havalandı
Siirt’te huzur ve güven uygulamasıSiirt’te huzur ve güven uygulaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Türkiye'de personel arıyorlar! 15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Doları düşüren 10 neden

Doları düşüren 10 neden

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

ABD'de festivali kana buladılar!

ABD'de festivali kana buladılar!

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.