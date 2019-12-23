Can Yılmaz ve Zafer Algöz, Burda Olan Burda Kalır ile seyircisiyle buluşma devam ediyor

Geçtiğimiz sezondan bu yana Kerki Solfej ile birlikte Türkiye'nin pek çok yerini gezerek seyircisiyle buluşan Can Yılmaz ve Zafer Algöz, bu kez İstanbul'da TİM Show Center'da sahnedeydi.

İstanbulluların büyük ilgi gösterdiği ikili, gösterileriyle izleyenlerin beğenisini kazandı. Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ü izlemeye gelenler arasında Abdullah Şahin ve Selda Bucak da vardı.



Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün gelecek programları ise şu şekilde:

25 Aralık Çarşamba Antalya Atatürk Kültür Merkezi

11 Ocak Cumartesi Bursa Nilüfer Sahnesi

26 Ocak Pazar Ankara MEB Şura Salonu

28 Ocak Salı İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu

29 Ocak Çarşamba İzmir Narlıdere AKM

