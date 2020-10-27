HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çan’a bağlı Dondurma köyü karantina altına alındı

Çan’a bağlı Dondurma köyü karantina altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 20:18 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyü, birden fazla kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine köy karantina altına alındı.Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Dondurma köyünün karantina altına alınmasına karar verildi.

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyü, birden fazla kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine köy karantina altına alındı.
Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Dondurma köyünün karantina altına alınmasına karar verildi. Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ise şöyle:
“İlçemiz bağlı Dondurma köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edilmiştir.. Bu salgın döneminde virüs bulaşıcılığını önlemek için Halk Sağlığı tedbirleri kapsamında Dondurma köyünde 27.10.2020 tarihinde saat 20.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına; herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
İskenderun ve Anamur'daki yangına ilişkin flaş açıklamaİskenderun ve Anamur'daki yangına ilişkin flaş açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
Nusret'ten olay paylaşım! Hoplarken bornozu havalanınca olanlar oldu
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Kargodan sipariş verdi! Ölümüne yol açtı
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
Azerbaycan, sözde Savunma Bakanı Harutyunyan’ı böyle vurdu
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İskenderun'da orman yangını! Birçok ev alevlerin arasında kaldı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Bakan Selçuk da akıma katıldı: Çok şey değişmiş ama....
Diğer Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki! 'En ağır şekilde kınıyoruz'
Türkiye'den Ermenistan'a sert tepki! 'En ağır şekilde kınıyoruz'
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Bakan Pakdemirli'den İskenderun ve Anamur'daki yangına ilişkin açıklama
İskenderun ve Anamur'daki yangına ilişkin flaş açıklama
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 44 milyonu geçti
AK Parti milletvekili Tülay Kaynarca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
AK Partili milletvekili koronavirüse yakalandı
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
MEB’den 81 ile yüz yüze eğitim ve sınav uygulamaları ile ilgili genelge
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.