Çan’a bağlı Dondurma köyü karantina altına alındı

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Dondurma köyü, birden fazla kişide korona virüs tespit edilmesi üzerine köy karantina altına alındı.

Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal Başkanlığında toplanan Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Dondurma köyünün karantina altına alınmasına karar verildi. Çan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ise şöyle:

“İlçemiz bağlı Dondurma köyünde birden fazla Kovid-19 pozitif vaka tespit edilmiştir.. Bu salgın döneminde virüs bulaşıcılığını önlemek için Halk Sağlığı tedbirleri kapsamında Dondurma köyünde 27.10.2020 tarihinde saat 20.00’den itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına; herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir”

