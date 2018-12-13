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Çanak anten bağlantısı yaparken akıma kapılarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 14:51 | Son Güncelleme

ORDU'nun İkizce ilçesinde çatıda çanak anten bağlantısı yaparken yüksek gerilim hattının tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Adnan Güney (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çanak anten bağlantısı yaparken akıma kapılarak öldü

Turgut DAĞDEVİREN/İKİZCE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun İkizce ilçesinde çatıda çanak anten bağlantısı yaparken yüksek gerilim hattının tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan Adnan Güney (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İkizce ilçesinde önceki gün 3 katlı evin çatısında çanak anten bağlantısı yapan Adnan Güney evin yanında bulunan yüksek gerilim hattının tellerine temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Ağır yaralanan Güney, çağırılan ambulansla Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güney, bu sabah yaşamını yitirdi.

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Çanak anten bağlantısı yaparken akıma kapılarak öldü

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