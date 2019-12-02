Çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı

Artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini anlatan Yardımcı, "Şebekeler neden çekmesin diye düşündüm. Bu işe başlamadan önce internetten biraz araştırma yaptım. Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Bana bunun yolunu, en iyi orası anlattı ve ilham kaynağım oldu. Rjukan'a yaklaşık 6 ay boyunca güneş vurmuyormuş. Onlar da aynalardan yararlanmışlar ve güneşin ışınlarının köye vurmasını sağlamışlar. Ben de 'Şebekeyi yansıtmalı bir şekilde köye getirebilir miyim?' diye düşündüm. Bunun için çalışmalara başladım. İlk denediğimde bir tık şebeke buldum. Bundan büyük bir mutluluk duydum. Yavaş yavaş bunu büyütmeye çalıştım. Evin arkasına direk kurarak çanak anten, metal ekmek sinisini kullandım. Evin içine de 'wifi' cihazı bıraktım. Sonra ‘bunu etrafa nasıl dağıtabilirim’ diye, düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Kış aylarında yollarımız kapanıyor. Hastamız olduğu zamanlar büyük sıkıntı yaşıyorduk. Ancak bunun sıkıntısını artık yaşamayacağız" dedi.

