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Çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı (22), cep telefonu kullanabilmek için çanak anten, metal sini ve çeşitli malzemeler kullanarak, baz istasyonu yaptı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yardımcı (22), cep telefonu kullanabilmek için çanak anten, metal sini ve çeşitli malzemeler kullanarak, baz istasyonu yaptı. Yardımcı, artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini söyledi.

Yüksekova'ya yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köyü'nde yaşayan Emrah Yazıcı, 2015 yılında Akdeniz Ünıiversitesi Elmalı Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Elektronik Haberleşme Teknolojisi Programı Bölümünü kazandı. 1 yıl devam ettiği okulu, maddi imkansızlıklar nedeniyle bırakıp, köyüne dönen Emrah Yardımcı, cep telefonu çekmeyince kolları sıvadı. Norveç'in güneş görmeyen ancak dev aynaların yansıttığı güneşle aydınlanan Rjukan kasabasından esinlenen Yardımcı, kendisinin de yansıma yöntemi ile sorunu çözebileceğini düşünerek, çalışmalarına başladı. Çanak anten, metal sini, folyo kâğıt kullanarak, baz istasyonu yaptı.

Artık evlerinde cep telefonuyla konuşabildiklerini ve internete bağlanabildiklerini anlatan Yardımcı, "Şebekeler neden çekmesin diye düşündüm. Bu işe başlamadan önce internetten biraz araştırma yaptım. Norveç'te Rjukan diye bir yer var. Bana bunun yolunu, en iyi orası anlattı ve ilham kaynağım oldu. Rjukan'a yaklaşık 6 ay boyunca güneş vurmuyormuş. Onlar da aynalardan yararlanmışlar ve güneşin ışınlarının köye vurmasını sağlamışlar. Ben de 'Şebekeyi yansıtmalı bir şekilde köye getirebilir miyim?' diye düşündüm. Bunun için çalışmalara başladım. İlk denediğimde bir tık şebeke buldum. Bundan büyük bir mutluluk duydum. Yavaş yavaş bunu büyütmeye çalıştım. Evin arkasına direk kurarak çanak anten, metal ekmek sinisini kullandım. Evin içine de 'wifi' cihazı bıraktım. Sonra ‘bunu etrafa nasıl dağıtabilirim’ diye, düşündüm. Bunları kullanarak evin tamamına GSM vericisi sağladım. Kış aylarında yollarımız kapanıyor. Hastamız olduğu zamanlar büyük sıkıntı yaşıyorduk. Ancak bunun sıkıntısını artık yaşamayacağız" dedi.

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