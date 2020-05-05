Rummy ve mahjong oyunlarının bir nevi karışımı olan Rummikub, zamanla gelişerek günümüz modern okeyine dönüşmüş. Okey oyununun pek çok farklı versiyonu bulunsa da en yaygın biçimi 106 adet taş ve bu taşların dizildiği 4 adet ıstakayla oynanır. Teknolojinin hayatımızın her alanına işlediği şu günlerde ise taşlar ve ıstakalar olmadan da bu oyunu oynamanız mümkün. Pek çok masa oyunu gibi okeyi de sanal ortamda oynayabilir, gerçek zamanlı ve gerçek oyuncularla okey keyfine erişebilirsiniz. Peki, internet üzerinden okey oynamak için ne yapılması gerekir? Bu sorunun yanıtını arayan pek çok internet kullanıcısı için Çanak Okey oyunumuza birlikte göz atalım. Çanak Okey oyunumuz, sanal dünyada okey oyununu deneyimlemeniz için üretilen mobil oyun uygulamasıdır. Oyunumuz sayesinde gerçek kişilere karşı mücadele edebilir, yüksek bahisli masalarda oynayıp Mynet Lira kazanabilirsiniz. Oyunumuzun kullanıcılarına sağladığı en büyük kolaylıklardan birisi konfordur. Oyunumuzu koltukta, arabada ya da internet bağlantısı olan her yerde rahatlıkla oynayabilirsiniz. Peki, Çanak Okey nasıl oynanır? İşte oyunumuzu oynayabilmeniz için gerekli tüm bilgiler ve pratik kullanım ipuçları...

Çanak Okey Nasıl Oynanır? Oyunumuzu indirdikten sonra misafir olarak giriş yaparsınız. Misafir olarak oynama imkanınız olsa da eğer Facebook'a bağlanırsanız profil fotoğrafınızın ve isminiz gözüktüğü hesabınız ile daha gerçekçi oyun deneyimine ulaşabilirsiniz. Facebook ile giriş yaptıktan sonra ekranınızın sağ alt kısmında bulunan ayarlara girin. Çıkan seçenekler arasından EĞİTİM AL kısmına dokunun. Bu sayede çok kısa süren eğitici mod ile oyunun temel dinamiklerini öğrenebilirsiniz. Eğitici modu başarıyla tamamladıysanız gerçek oyuncularla oynamak üzere bir odaya katılmaya hazırsınız! Çanak Okey'de Masaya Nasıl Katılabilirim? Öncelikle oyunumuzun ana ekranında bulunan ODA SEÇ kısmına girin. Bu aşamada binlerce oyuncunun kurduğu odaları görebilir ve istediğiniz oyuna katılabilirsiniz. Bir odaya katılmadan önce ekranınızın sol üst bölümünde yer alan ilgili simgelere dokunarak odaları eşli, tekli, robotlu ya da robotsuz olarak filtreleyebilir ve oyunumuza katılmak istediğiniz sunucuyu seçebilirsiniz.

Alt kısımdaki bölümde oyunumuzu oynayacağınız zorluk modunu belirleyebilirsiniz. Başlangıç olarak ACEMİLER uygun olsa da birkaç oyun oynayıp tecrübe ve Mynet Lira kazandıktan sonra ÇAYLAKLAR ya da MUHABBETÇİLER gruplarına yükselebilirsiniz. Odaya katıldıktan sonra 5 saniye süresince odadan ayrılma hakkınız vardır, bu süre içinde masadan ayrılabilirsiniz fakat oyun içerisindeyken masadan ayrılırsanız yatırdığınız bahsi kaybedersiniz. Çanak Okey'de Kendi Masamı Nasıl Kurabilirim? Kendi masanızı kurmak için öncelikle oyunumuzun ana ekranında yer alan MASA KUR bölümüne girin. Karşınıza çıkan ekranın sol tarafındaki simgeyi kaydırarak masanızı hangi sunucu üzerinden kuracağınızı belirleyin., Sağdaki Mynet Lira simgesini kaydırarak ise oyununuzun zorluk modunu belirleyin. Acemiler bölümünde oyun kurabilmek için 500, Çaylaklar bölümünde ise 2000 Mynet Lira'ya ihtiyacınız var. Oyunun en zor bölümü olan ve sadece çok tecrübeli oyuncuların oynayabildiği Efsaneler bölümü içinse 10 milyon Mynet Lira'nız olmalıdır.

Çanak Okey Nasıl Oynanır ve Kuralları Nelerdir? Oyunumuz, geleneksel okey oyunuyla aynı kuralları içerir. Bu kurallara oyunumuz üzerinden kısaca göz atalım. Oyunumuzda mavi, siyah, sarı ve kırmızı 4 adet renk ve bu renklerden oluşan 106 adet taş vardır. Her renk taşın üzerinde 1'den 13'e kadar olan sayılar bulunur ve her taştan ikişer adet vardır. Ayrıca oyunda iki adet sahte okey bulunur. Oyun başlangıcında her oyuncuya 14'er adet ve oyuna başlayacak olan oyuncuya 15 adet olarak taşlar dağıtılır. Kalan taşlar masa ortasında kapalı olarak durur. Her oyun bir taş otomatik olarak belirlenir. Masada açık halde göreceğimiz bu taştan bir sonraki taş oyuna adını veren okey taşıdır. Örnek verecek olursak aşağıdaki görselde masada açık olarak bulunan taş siyah 5'tir, demek ki bu oyunda okey siyah 6 olarak belirlenmiştir. Okey taşı bir nevi joker görevi görür. Oyun içerisinde üzerinde sayı yazmayan boş bir taş olarak gördüğümüz okey taşını istediğiniz her taşın yerine kullanabilirsiniz. Sahte okey her el değişir ve elin başında belirlenen masanın ortasındaki açık biçimde duran taşın değerindedir. Örnekteki görselimize bakacak olursak üzerinde ''my'' simgesi olan sahte okeydir siyah 6 işlevi görür.

Oyunumuzun temel amacı elinizdeki taşlardan aynı renkli sayıları sıralı şekilde ya da farklı renk grubundan olan aynı sayıları yan yana dizerek bitmektir. Eğer elinizde aynı renk ve numaralı taşlar varsa bu taşlardan 7 set yaparak bitebilirsiniz. Buna çifte gitmek denir. Oyunumuzu oynarken ekranınızın sağ alt köşesindeki SERİ DİZ butonuna dokunarak taşlarınızı otomatik olarak dizebilirsiniz. Sol alt kısımda bulunan ÇİFTE DİZ butonuyla ise aynı renk ve numaralı taşlarınızı set halinde dizebilirsiniz. Sıra size geldiğinde solunuzdaki oyuncunun size verdiği taşı yararlı buluyorsanız kendi ıstakanıza sürükleyebilir ya da ortadaki kapalı taşlardan birisini alabilirsiniz. Şimdi elinizde işe yaramadığını düşündüğünüz bir taşı çekip sağınızdaki oyuncunun hanesine sürükleyin. Her sırası gelen kullanıcı elindeki taşlardan set dizmeye çalışacaktır. Rakiplerinizin birbirlerine attıkları taşları aklınızda tutmalısınız. Bu sayede hem beklediğiniz taşları beklemeyi bırakabilir, hem de rakiplerinizin işine yarayacağını düşündüğünüz taşları atmaktan sakınırsınız.

Elinizdeki taşları 4-4-3-3 ya da 5-3-3 şeklindeki setler halinde dizmeyi başarırsanız elinizdeki son kalan taşı masanın ortasında sürükleyerek kazanırsınız. Eğer fazlalık taşınız okey taşıysa ya da çifte giderek biterseniz çanak kırarak biriken Mynet Liraları toplarsınız. Kazandığınız her el, o ele girdiğiniz bahis miktarı kadar Mynet Lira kazanırsınız.

Oyunu kazandıktan sonra 5 saniye içinde masadan çıkmazsanız otomatik olarak yeni oyun başlayacaktır. Eğer üç el üst üste oynamazsanız otomatik olarak masadan atılırsınız ve yatırdığınız bahis boşa gider. Çanak Okey'in Sağladığı Ayrıcalıklar Nelerdir? Oyunumuz, kullanıcıların daha çok keyif alması için birçok oyun içi aktivite sunar. Bu eğlenceli aktiviteler sayesinde gerçekçi okey deneyimine sahip olur ve sıkılmadan oyunun tadını alabilirsiniz. Arkadaşlarınızla Birlikte Oynayın Oyunumuzun ana ekranından ARKADAŞLAR bölümüne girdiğinizde Facebook arkadaşlarınızı görebilir ve onları oyuna davet edebilirsiniz. Facebook arkadaşlarınıza Mynet Lira yollayabilir ya da rahatsızlık duyuyorsanız o kişiyi engelleyebilirsiniz.

Oyunumuzda sadece Facebook arkadaşlarınızı değil, masalarda tanıştığınız kişileri de arkadaşınız olarak ekleyebilirsiniz. Eğer oyun esnasında birisi sizi rahatsız edecek bir harekette bulunursa kullanıcının profili üzerinden o kişiyi engellemek mümkün. Engellediğiniz kişi bir daha sizinle özel sohbet edemez ve o kişinin profil fotoğrafını da bir daha görmezsiniz. Oyun İçinde Mesajlaşıp Hediye Gönderin Oyunumuzun sunduğu kolaylıklardan bir tanesi de oyun içinde mesajlaşmaktır. Oyun içerisindeyken ekranınızın sağ üst köşesinde bulunan mesajlaşma sembolüne tıklayarak oyundaki herkesin göreceği bir mesaj atabilirsiniz. Eğer oyunumuzu oynarken bir kullanıcıya hediye yollamak isterseniz kullanıcının profili üzerinden "Hediye Gönder" butonuna dokunarak çaydan güle, kahveden Türk Bayrağı'na kadar istediğiniz hediyeyi gönderebilirsiniz. Hediye, gönderdiğiniz kullanıcının profil fotoğrafının yanında gözükür. Turnuvalara Katılın Oyunumuzun ana ekranından TURNUVA kısmına girin. Karşınıza çıkan Düello ya da Klasik moddan birisini seçin ve turnuvaya katılın!

Düello, oyunumuzun sizle rastgele eşleştirdiği bir oyuncuyla karşı karşıya oynadığınız ve kazananın bir üst tura geçtiği oyun modudur. 12. aşamaya gelen oyuncu büyük ödül olan 1 milyon Mynet Lira'yı kazanır. Katılmak için 15 bilet harcamız gerekir. Klasik mod, 4 kişilik geleneksel okey oynanan ve kazananın bir üst aşamaya geçtiği oyun modudur. 7. aşamaya ulaşan oyuncu büyük ödül 2 milyon Mynet Lira'nın sahibi olur. Katılım bedeli 15 bilettir. Ustalar Düello ve Ustalar Klasik turnuvalarına katılabilmek için 45 bilet harcamalısınız. Bu turnuvaların katılımcıları genelde tecrübeli oyunculardır. Çanak Kırarak Mynet Lira Toplayın Oyunumuza adını veren çanak, oyunun ilk elinde herkesten ve ayrıca tüm ellerde dağıtıcıdan 1 birim olarak toplanan miktarın adıdır. Her el çanak kırılana kadar Mynet Lira toplanmaya devam edilir ve çanağı kıran oyuncu biriken tüm Mynet Liraların sahibi olur. Çanak kırmak için okey atmanız veya çifte bitmeniz gerekir. Mynet Lira Nedir ve Ne İşe Yarar? Çanak Okey oyunumuzun sanal para birimine Mynet Lira denir. Her gün giriş yaparak, hayran sayfasındaki ödüllü paylaşımları takip ederek ya da arkadaş davetleriyle Mynet Lira'nızı artırabilirsiniz. Peki, Mynet Lira'nız biterse oyun keyfine devam etmek için ne yapmalısınız?