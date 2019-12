Çanakkale 50 mülteci yakalandı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca mülteci kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan son operasyonlarda toplam 50 yabancı uyruklu mülteci yakalandı.

Bugün Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen düzensiz göç olayında toplam 50 yabancı uyruklu mülteci ve onlara organizatörlük yapan şahıslar yakalandı. Meydana gelen olayda ayrıca 1 adet otomobil, 1 adet minibüs ve 50 adet can yeleği ele geçirildi.

Yakalanan mültecilerin tamamı işlemlerinin tamamlanması sonrası Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. Mültecilere organizatörlük yaptığı iddia edilen M.Y. , C.O. , M.C. ve S.Ö. isimli şahıslar ise gözaltına alındı.

Adli makamların talimatı gereği 1 adet otomobil, 1 adet minibüs ve 50 adet can yeleği Yediemin Otoparkı’na taşındı.