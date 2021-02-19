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Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

19.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 şubat saat 04.10’da can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına bırakılarak ölüme terk edilen 13 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18 şubat saat 04.10’da can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk kara sularına geri itilen can salı bot içerisindeki 18 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 13 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

Çanakkale açıklarında 13 düzensiz göçmen kurtarıldı

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