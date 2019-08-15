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Çanakkale açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Çanakkale açıklarında 135 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Ege Denizi'nin kuzeyinde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetlerini sürdürüyor.

"TCSG 6" Bot Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Yeşil Liman mevkisi açıklarında 69, Küçükkuyu Mahallesi Nusratlıaltı açıklarında ise 66 düzensiz göçmeni bulundukları lastik botlardan alıp kıyıya getirdi.

Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen bu kişilere Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

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