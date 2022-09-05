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Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

05.09.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 45 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bir süre takip edilen bota "TCSG-905" botuyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli ülkelere mensup 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Ayvacık sahil güvenlik

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