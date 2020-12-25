HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.12.2020 09:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bugün saat 00.20’de bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

Çanakkale açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu açıklarında bugün saat 00.20’de bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk Karasularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 53 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü.

Çanakkale açıklarında 53 düzensiz göçmen kurtarıldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım' 'Fazla hayalperestliğin gazabına uğradım'
400 bekçi alımı yapılacak!400 bekçi alımı yapılacak!
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a AİHM tepkisi: Kimsin sen ya, kimsin?

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

VIP araçla şehirler arası gezerek bakın ne yaptılar

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte elemeye kalan isimler

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CZN Burak'ın fotoğrafı dünyanın en yüksek gökdelenine yansıtıldı!

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

CHP'li vekile kaset şantajı! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

DSÖ: Mutasyona uğramış virüs daha bulaşıcı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Alaattin Çakıcı’nın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Sokakta çıplak dolaştırmışlardı! İfadeler ortaya çıktı

Diğer Haberler

3 bin icra ve zabıt katibi alımı 2021... Adalet Bakanlığı en az lise mezunu zabıta ve icra katibi alımı ne zaman, tarihi ve şartları neler?

3 bin icra ve zabıt katibi alımı başvuruları başladı

Sokağa çıkma yasağı cezası 2021... Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar oldu? Kimler sokağa çıkabilecek?

Bu akşam yasak başlıyor!

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

2021 yılbaşı hangi gün araştırılıyor... 31 Aralık okullar tam gün mü tatil, yoksa yarım gün mü? 1 Ocak 2021 resmi tatil mi?

31 Aralık resmi tatil mi olacak?

THY'den İngiltere ve Danimarka'dan gelecek yolculara uyarı

O ülkelerden gelecek yolculara izolasyon uyarısı

Kısıtlamayı ihlal eden 2 arkadaşın 'su almaya çıktık' bahanesi tutmadı

Kısıtlamayı ihlal eden 2 arkadaşın 'su' bahanesi tutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.