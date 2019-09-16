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Çanakkale açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:47 | Son Güncelleme

Çanakkale açıklarında 73 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Ege Denizi'nin kuzeyinde devriye görevini yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Kadırga Burnu açıklarında bir grubun lastik botla Midilli istikametine gittiğini belirledi.

"TCSG 107" Bot Komutanlığınca sahilden 3 mil açıkta gerçekleştirilen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu 57 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

"TCSG 81" Bot Komutanlığının Sivrice Burnu açıklarında yaptığı operasyonda ise Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara, giysi ve yiyecek yardımında bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale düzensiz göçmen Sahil Güvenlik

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