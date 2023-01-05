YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

05.01.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale açıklarında düzenlenen operasyonlarda 102 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Çanakkale açıklarında düzensiz göçmen operasyonları

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, "TCSG-6" botuyla düzenledikleri operasyonda, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen farklı ülkelere mensup 56 düzensiz göçmeni kurtardı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda ise "TCSG-28" botu tarafından tespit edilen lastik bot içindeki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan toplam 102 yabancı uyruklu, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldıÇanakkale açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Adana'da operasyonda polise silah doğrultan cinayet zanlısı yaralanarak etkisiz hale getirildiAdana'da operasyonda polise silah doğrultan cinayet zanlısı yaralanarak etkisiz hale getirildi
Emet kebabı tescillendiEmet kebabı tescillendi
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale sahil güvenlik operasyon

Çanakkale Namaz Vakitleri 5 Ocak Perşembe

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:24
İkindi
15:48
Akşam
18:09
Yatsı
19:34
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.