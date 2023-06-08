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Çanakkale açıklarında farklı ülkelerden 114 düzensiz göçmen yakalandı!

08.06.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda farklı ülkelerden 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale açıklarında farklı ülkelerden 114 düzensiz göçmen yakalandı!

Çanakkale Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içlerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu hareket halinde lastik botlar tespit etti.

Ekiplerin mobil radar "MORAD-8"in desteği, "TCSG-6", "TCSG-28" ve "KB-20" botlarının katılımıyla düzenlediği 3 ayrı operasyonda, Afganistan, Kongo, Suriye, Filistin, Orta Afrika, Haiti ve Angola uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine gönderildi. (AA)

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Çanakkale göçmen

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