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Çanakkale AFAD’dan yangın açıklaması

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 18:31 | Son Güncelleme

Çanakkale AFAD, bugün öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Merkez Kepez Beldesi Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolu üzerinde bulunan polis atış poligonu civarında saat 14.54 sularında orman yangını meydana gelmiştir.

Çanakkale AFAD’dan yangın açıklaması

Çanakkale AFAD, bugün öğle saatlerinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili yazılı basın açıklamasında bulundu.
AFAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Merkez Kepez Beldesi Hava Radar Mevzi Komutanlığı yolu üzerinde bulunan polis atış poligonu civarında saat 14.54 sularında orman yangını meydana gelmiştir. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme araçları ve ekipleri tarafından saat 15.00 itibariyle müdahale edilmeye başlanmıştır. Müdahaleyle birlikte yangın bölgesiyle koordinasyon sağlayarak ihtiyaç olan iş makinalarını yangın mahalline yönlendirmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyete geçirilmiştir. Yangına müdahalede ihtiyaç duyulan yangın söndürme araçları kamu kurum ve kuruluşları, kaymakamlıklar, belediyeler ve özel sektör kuruluşlarından temin edilerek yangın bölgesine yönlendirilmiştir. Orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğünden 13 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder, 3 helikopter, Boğaz ve Garnizon Komutanlığından 1 greyder, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden 1 ekip eşliğinde tam donanımlı arama kurtarma aracı, DSİ Şube Müdürlüğünden 1 dozer, Hava Radar Mevzi Komutanlığından 1 loder, 1 su arazözü, Çan TKİ Linyit İşletme Müdürlüğünden 1 dozer, Lapseki Tümad Madencilikten 1 dozer, Çanakkale 18 Mart Köprü İnşaatı Limak Şantiyesinden 1 dozer, Kepez Belde Belediyesinden 4 Kepçe, 1 greyder, 1 itfaiye aracı, 2 su ikmal aracı, Lapseki, Çan, Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Yenice Belediyelerinden 1’er su ikmal aracı, Çanakkale Belediyesinden 1 dozer, 7 suarazözü, 116 Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığından 2 su ikmal aracı olmak üzere toplam 59 yangın söndürme ve iş makinesi ile beraberinde 180 personelle müdahale edilmiştir. Yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Çanakkale AFAD’dan yangın açıklaması

Çanakkale AFAD’dan yangın açıklaması

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