"Çanakkale bir büyük mücadelenin adıdır"

"1915'te yüz binlerce kınalı kuzu bu vatan için verilebilecek en büyük bedeli ödemek üzere Çanakkale'ye koşmuştu. Dün olduğu gibi bugün de kahramanlıkları ve başarılarıyla tarihin akışını değiştiren, karakterini temsil eden bağımsızlığını daima onuruyla ve emsalsiz kahramanlıklarıyla elde eden, tarihin her döneminde vatanın bölünmez bütünlüğü için vatan topraklarını korumak ve kollamak için karşısına çıkarılan tüm engelleri aşabilen bu millet, en son 15 Temmuz'da da aynı asil duruşunu ortaya koymuş, istiklal ve istikbaline zerre miktarınca toz kondurtmamıştır."

Programda Mehmet Akif Ersoy'un, "Birlik" şiirinin bir bölümünü de okuyan Uzunkaya, şöyle devam etti:

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü Yılı dolayısıyla Türkiye Polis Radyosunda yayımlanan özel programa konuk oldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Çanakkale, tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, sadece asil Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı'nın yüzyılın en büyük savaşlarından biri olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Çanakkale, tarih boyunca hiçbir millete nasip olmayan, sadece asil Türk milletinin kahraman evlatlarınca verilen bir büyük mücadelenin adıdır. Çanakkale, kınalı kuzuların bir gül bahçesine girercesine şahadete koştuğu bir yerin adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, Çanakkale Savaşı'nın bir milletin bağımsızlığını devam ettirme uğruna topyekun ayağa kalkışının ve yeniden dirilişinin destanı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizlere bu büyük zaferin gururunu yaşatan başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarına, tüm varlığıyla destekleyen Türk milletine, nihayet bu güzel vatan uğruna, en kutsal varlıkları olan canlarını gözlerini kırpmadan feda eden polis, asker, güvenlik korucusu, sivil, öğretmen, imam tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıraları önünde eğiliyoruz."

