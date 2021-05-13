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Çanakkale Boğazı, 9 saat tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı

13.05.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı, 300 metre üzerindeki dev konteyner gemileri ile LNG tankerinin geçişi nedeniyle güneyden kuzeye 9 saat süreyle tek yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, 9 saat tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Çanakkale Boğazı saat 10.45 itibarıyla geçişi planlanan konteyner gemileri ve LNG tankeri için tek yönlü güneyden kuzeye transit gemi geçişlerine kapatıldı. Geçişi planlanan Liberya bayraklı 187 bin 587 grostonluk 'MSC Viviana', saat 12.45'te, Panama bayraklı 73 bin 819 grostonluk 'MSC Marianna' saat 14.00'te ve Cezayir bayraklı 112 bin 867 grostonluk 'LNG Tessala' gemisi ise saat 14.30 itibarıyla Çanakkale Boğazı'na giriş yaparak geçişe başladı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü (VTS) Kocaeli ve Tekirdağ'daki Limanlara giden, en küçüğü 291, en büyüğü 399 metre olan 3 geminin güneyden kuzeye güvenli geçişi için boğazın tek yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.

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18.00'DA YENİDEN AÇILACAK

3 geminin geçişleri için boğaz, 9 saat tek yönlü olarak kapalı kalacak. Gemiler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler refakatinde geçişlerini tamamlayacak.
Çanakkale Boğazı'nın planlama kapsamında saat 18.30'da yeniden açılması planlanıyor.

(DHA)

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