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Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

06.02.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

Kaynak: AA

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