HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

02.11.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı

Bölgede gece yarısından itibaren etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce (VTS), kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Gelibolu-Lapseki hattındaki feribot ulaşımı da sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı olanlara para ödülü vereceklerAşı olanlara para ödülü verecekler
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Maltepe'de korkutan yangın!Maltepe'de korkutan yangın!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Cem Yılmaz'dan parasını geri isteyen hayranına yanıt!

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

Dr. Özlem Türeci'den "Pandemi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt

34 bin kişi aynı anda karantinaya alındı

34 bin kişi aynı anda karantinaya alındı

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Canlı yayında yasak aşk itirafı: Hiç pişman değilim

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

TOGG İstanbul Park’ta piste çıktı! İşte 0-100 km/s performansı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Evli çift yaşadıkları villada ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Gelininin banyo yapıp yapmadığını takip etmiş! Yargıtay'dan 'kaynana' kararı

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Görünmeyen şehit mezarı için 100 metre yakınına anıt dikildi

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Tatilciler akın etti! Boş yer kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.