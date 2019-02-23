Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı (2)

ADALARA YARIN DA SEFER YOK

Çanakkale'de etkili olan fırtına ve tipi nedeniyle bugün sefer yapılamayan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın da sefer yapılmayacağı açıklandı.

Kuzey Ege Denizi'nde şiddetini daha fazla hissettiren fırtına ve kar yağışı, bugün Çanakkale'de deniz ulaşımını tamamen durdurdu. Çanakkale Boğazı ve Adalara ulaşımı sağlayan Gestaş Firması'ndan yeni bir iptal açıklaması geldi. Firma, bugün sefer gerçekleştirilemeyen Gökçeada-Kabatepe ile Bozcaada-Geyikli arasındaki tarifeli seferlerin yarın da iptal edildiğini duyurdu.



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