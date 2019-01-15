Çanakkale Boğazı, hayalet ağlardan temizlendi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi' projesi kapsamında, Çanakkale Boğazı ve adalar çevresinde 2016 yılından beri 17 bin 750 metrekare hayalet ağ temizlendi.

​Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri yaşam alanlarının korunması, terk edilmiş av araçlarının neden olduğu kontrolsüz avcılığı engelleyerek, biyolojik ve ekonomik kayıplarının azaltılması amacıyla 2014 yılında 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi'ni başlattı. Su ürünleri avcılığı sırasında zemin yapısı, hava koşulları, ağ çakışması veya kullanım hataları gibi nedenlerden dolayı denizlere terk edilen ağların ve av araçlarının temizlenmesi amacıyla Çanakkale'de 2016 yılında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara başladı.

Proje kapsamında 2016 yılında, Bozcaada ve Gökçeada çevresinde 13 lokasyonda taranan 408 bin 200 metrekare denizalanında yaklaşık 3 bin metrekare ağ, 2017 yılında, Çanakkale Boğazı'ndaki 12 lokasyonda taranan 56 bin 500 metrekare alanda, 11 bin metrekare ağ, 2018 yılında ise, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'ndeki 12 lokasyonda taranan 20 bin metrekare alanda 3 bin 750 metrekare ağ temizlendi. Proje kapsamında şu ana kadar toplam 37 noktada taranan 484 bin 700 metrekare alanda, 17 bin 750 metrekare hayalet ağ dipten çıkarılıp, bertaraf edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, "Projenin hedefine ulaşması, öncelikle balıkçılarımızın konuya duyarlı olmasına bağlı olacaktır. Su kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korunması gerektiğini balıkçılarımız bildiğinden, bu kaynaklardaki su ürünlerini gelecekte avlayabilmek ve yeni nesillere aktarabilmek için av aracı kayıplarını en aza indirmeleri, riskli alanlarda av aracı kullanmamaları, av aracı çatışmalarını en aza indirmeleri, kendi aralarındaki diyalogu artırmaları, kullanımı yasak olan av araçlarını kullanmamaları ve kayıp av araçlarını agimkayboldu@tarim.gov.tr adresine bildirmeleri projenin amacına ulaşmasında en önemli etken olacaktır" dedi.