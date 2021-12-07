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Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapalı

07.12.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yapan Liberya bandıralı buğday yüklü gemi nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası: Boğaz çift yönlü trafiğe kapalı

Rusya’nın Novorossiysk Limanı’ndan Cibuti’ye giden 225 metre uzunluğundaki 40 bin 609 grostonluk Liberya bayraklı ‘Fortune Trader’ adlı buğday yüklü kargo gemisinde Gelibolu açıklarında makine arızası meydana geldi.

KURTARMA GEMİLERİ SEVK EDİLDİ

Gemide bulunan kılavuz kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Olay yerine Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait ‘Kurtarma-4’, ‘Kurtarma-15’ ve ‘Nazım Tur’ römorkörleri sevk edildi. Buğday yüklü geminin römorkörler tarafından yedeklenip Şevketiye demir bölgesine götürüleceği bildirildi.

ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI

Öte yandan, arıza nedeniyle Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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Çanakkale
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