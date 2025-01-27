Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde durduruldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin, kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır
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