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  4. Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.01.2025 08:31
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Çanakkale’de yoğun sis gemi trafiğini etkiledi. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle boğaz trafiği, çift yönlü olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda göz gözü görmüyor! Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 06.17 itibariyle boğaz trafiği çift yönlü olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

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GEMİLER BEKLETİLİYOR

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

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Sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Boğazı gemi
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