Çanakkale Boğazı'nda Rus savaş gemisi trafiği! Türk savaş gemisiyle karşılaştılar

Marmara Denizi’nden saat 16.00’da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na ait 494 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Grigorovich' ile 499 borda numaralı güdümlü füze fırkateyni 'Admiral Makarov', isimli savaş gemileri peş peşe boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu.

RUS SAVAŞ GEMİLERİ, TÜRK SAVAŞ GEMİSİYLE KARŞILAŞTI

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemileri Nara Burnu'nu dönerken, Türk savaş gemisiyle karşılaştı. Rus savaş gemilerine boğazı geçişi sırasında çok sayıda Türk sahil güvenlik botu eşlik etti.

