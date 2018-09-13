Çanakkale Boğazı'ndan geçen savaş gemisinde dikkat çeken detay!

Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 10.00'da giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz Filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi 'Orks', saat 11.15'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve köyünde dağda bulunan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçişini tamamlayan savaş gemisinin güvertesinde üzeri örtülü çok sayıda askeri malzeme bulunması dikkat çekti. Can yelekli askerlerin güvertede nöbet tuttuğu görüldü.
Türk Sahil Güvenlik botu, boğaz geçişi sırasında savaş gemisine eşlik etti. Boğazda manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra gözden kaybolan savaş gemisi Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin bağlı bulunduğu Karadeniz'deki Rus askeri üssüne döndüğü belirtildi.
Rusya, Suriye'de muhaliflerin elinde bulunan son vilayet olan İdlib kentine düzenlediği hava saldırısı öncesinde, Akdeniz'e, Karadeniz filosunun büyük bir bölümünü göndermişti. Çanakkale Boğazı'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca toplam 16 Rus askeri gemi geçerek, Rusya'nın Suriye'deki Lazkiye ve Tartus üslerine gitmişti. Rusya'nın, savaş gemilerini 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev'in yönetiminde gerçekleşen tatbikat için gönderdiği açıklanmıştı.
Akdeniz'deki Rus gemilerinin bir bölümünün, bugünlerde Türk boğazlarını kullanarak Karadeniz'e dönüşe geçtiği bilgisine ulaşıldı. (DHA)
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